В США пациентке с Covid-19 сделали уникальную пересадку легких

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В США в городе Чикаго врачи провели первую в истории трансплантацию легких пациентке, которая болела тяжелой формой Covid-19.

Как сообщает Голос Америки, операция длилась десять часов. Однако сейчас женщина уже пришла в себя после наркоза и наблюдается позитивная динамика к выздоровлению.

Уточняется, что пересадку легких сделали 20-летней американке, которая приехала из Южной Каролины к своему парню в Чикаго. В конце апреля она заболела коронавирусом. Именно в период заражения девушка принимала иммунодепрессанты, поэтому врачи полагают, что по этой причине развилась серьезная бактериальная инфекция. Медики не смогли помочь пациентке антибиотиками, а нее начались разрушительные процессы в легких.

"В них развились странные отверстия. Если разрезать ее легкое, она несколько напоминает швейцарский сыр", - рассказал Анкита Бхарат, главный хирург больницы. По его словам, легкие почти "сплавились" со стенкой грудной клетки.

/ Фото: CBS News

По причине неудовлетворительной работы легких у пациентки начали отказывать и другие органы. Почти два месяца пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и поддержания работы сердца.

"Это была одна из самых трудных пересадок, которые я проводил", - рассказал Бхарат.

По словам медиков, трансплантация спасла девушку от смерти. Ей предстоит пройти долгий курс реабилитации, однако в будущем она сможет вернуться к полноценной жизни.

Напомним, город Бергамо в Италии возможно больше всего в мире пострадал от пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори.

Ранее в Сети появилось видео, которое сняли журналисты британского издания Sky news в больнице города Бергамо. На кадрах видно, что зараженных COVID-19 слишком много, их разместили даже в коридорах больницы.