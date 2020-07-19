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Трамп признал ошибки в оценке масштабов пандемии Covid-19

Главу государства обвинили в недостоверных цифрах.

19 июля 2020, 23:41
Дональд Трамп
Дональд Трамп мог ошибаться в оценке масштабов пандемии / GettyImages

Президент США Дональд Трамп откровенно признал, что неоднократно допускал ошибки в оценке ряда показателей пандемии коронавируса.

"Я полагаю, что все совершают ошибки", - сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.

Данной фразе предшествовало заявление журналистов, которые показали отрывки из наиболее сомнительных заявлений Трампа. В частности, упомянули 1 июля, когда американский лидер заявил об окончании эпидемии коронавируса в США.

"Я окажусь прав в конечном счете", - возразил он.

По словам Трампа, пандемия когда-то все же закончится, и его слова приобретут законную силу.

Читайте такжеВ США ученые озвучили новую версию происхождения Covid-19Журналисты подчеркнули, что президент США употребляет формулировку "смертность", когда на самом деле речь идет об уровне летальности заболевания, вызываемого коронавирусом. Трамп неоднократно утверждал, будто этот показатель в США является одним из самых низких в мире, хотя это не так. Оппоненты главы Белого дома привели результаты исследований, что по уровню смертности от Covid-19 США находились на седьмом месте в мире, обогнав Бразилию и Россию.

Как ранее сообщалось, в США разрабатывают вакцину от китайского коронавируса, который заразил более 13,2 миллиона людей во всем мире. Ученые - вирусологи добились обнадеживающего успеха.

Напомним, в США обещают выпустить вакцину против COVID-19 до конца лета.

Ранее в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

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