Трамп отменил грин-карты из-за пандемии коронавируса

Дональд Трамп закрывает границы для иммигрантов / Reuters

Президент США Доналд Трамп в связи с пандемией коронавируса временно отменит выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве.

Как сообщает The New York Times, ограничение вступает в силу с 21 апреля по местному времени.

Американский лидер также запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснется мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок". В целом все запреты затронут десятки тысяч людей.

Инициатива Трампа не стала неожиданностью, он ранее заявлял о намерении приостановить иммиграцию в рамках борьбы с распространением Covid-19.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" — написал он в Twitter.

Напомним, Трамп заявил, что США готовы к постепенному снятию карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как ранее сообщалось, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых по разработке вакцины от коронавируса увенчаются успехом.