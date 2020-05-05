У сотрудника Новой почты нашли COVID: стало известно, опасны ли посылки

Все посылки будут продезинфицированы / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

У работника одного из терминалов Новой почты в Тернополе обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Оксана Тарасенко.

По ее словам, работник терминала Новой почты в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию в понедельник, 4 мая.

Тарасенко уточнила, что он находился с 18 до 21 апреля в отпуске.

"Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния", - добавила она.

Пресс-секретарь Новой почты также сообщила, что компания была готова к такой ситуации и уже утвердила протокол реагирования. В частности, сам терминал, все посылки и грузы продезинфицируют. Также на COVID-19 проверят всех сотрудников терминала.

В пресс-службе компании также сообщили, что в прошлом месяце провели учения на случай заражения коронавирусом на одном из терминалов.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +366 уведомлений о новых подтвержденных случаях. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13), из них 18 - медработники. В общем, 1 875 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.