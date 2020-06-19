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Две территории в Украине ужесточили карантин с 19 июня

Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

19 июня 2020, 19:36
Новости Винницы и Житомира - власти ужесточили карантин с 19 июня
Новости Винницы и Житомира - власти ужесточили карантин с 19 июня / УНИАН

Две территории в Украине – город областного значения Винница и Житомирская область – усиливают карантин из-за коронавируса уже с 19 июня 2020, то есть с сегодняшнего дня.

Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19. Среди прочего отмечается, что в Виннице эпидемические показатели превышают норму с 12 июня.

А в Житомирской области инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 13,42 при нормативе от МОЗ – менее 12.

Карантин в Виннице – что запрещают

С 19 июня в Виннице усиливают соблюдение масочного режима и вводят следующие карантинные меры:

  • запрещают открывать новые учреждения дошкольного образования всех форм собственности – но оставляют работать те, что уже открылись;
  • под запретом проведение выпускных вечеров и иных массовых мероприятий;
  • в офисных помещениях запрещено находится более чем 50% сотрудников от штатной численности. Исключение – учреждения здравоохранения, социальной защиты и объекты критической инфраструктуры;
  • отменяется личный прием граждан;
  • в кафе, ресторанах, гостиницах и прочих подобных заведениях количество посетителей должно быть не более 50% от нормативного количества мест в помещении. Проводить банкеты можно лишь для компании не более 10 человек;
  • в банках запрещается скопление клиентов у расчетных терминалов и банкоматов, если те расположены в помещениях;
  • на рынках торговать можно лишь с лотков и в шахматном порядке (через одно торговое место, соответственно через день);
  • для снижения пассажиропотока в транспорте предлагается сместить начало рабочего дня – начинать с 10:00.

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Карантин на Житомирщине – что запрещают

В Житомирской области решено усилить контроль за соблюдением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте – ношение масок, социальная дистанция и пр., а также запретить:

  • работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных, религиозных, социальных, рекламных и иных), где участвуют более 10 человек. В том числе проводить богослужения и религиозные мероприятия разрешается лишь при соблюдении карантинных норм;
  • работу заведений общепита, кроме работы открытых, летних площадок.

Напомним, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.

Как сообщалось, по состоянию на пятницу, 19 июня, в Украине установлено 34 984 случая заражения COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразился еще 921 украинец.

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