Доплатили по 83 копейки за борьбу с Ковидом: в Виннице медики вышли на протест

В Виннице протестуют медики / vinnitsa.info

Коронавирус в Украине убил 303 человека, из них 18 медработников. По состоянию на 4 мая на амбулаторном лечении находятся 1975 медработников, которые заразились китайским коронавирусом.

Ежедневно врачи находятся на передовой борьбы с опасным вирусом, которым в Украине заразились уже 12 331 человек. В то же время врачи не чувствуют, что государство их труд и вклад ценит. Более того, униженные смехотворными доплатами, врачи вынуждены выходить на улицы и требовать то, что им положено по закону.

В понедельник, 4 мая, врачи из Винницы вышли на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили по 83 копейки. Медики требуют от государства выплатить положенные им по закону деньги.

"Мы не сбежали с этой "передовой"! Не спрятали в отпуска или на больничные! Покинули своих детей, мужей и родителей и живем ради спасения пациентов фактически в больнице. А нам за апрель кинули на карточки по 86 копеек доплаты до обычной ставки. А врачам по 1,68 грн! Это как? Или пообещали в Киеве и забыли?", - возмущались работники больницы, куда везут с подозрением на COVID-19 пациентов со всего района.

Также младший медперсонал возмущаются, почему им не заплатили за работу с пациентами, больными коронавирусом.

"Я старшая медсестра. У меня человек на полставки работает. Ей пришло 1 гривна 83 копейки. Травматолог врач 83 копейки получил. Это что?", - возмущается старшая медсестра, пишут местные СМИ.

Начмед попросила медработников обсуждать проблемы в больнице, а не выходить на протест.

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Отметим, в Виннице всего зарегистрировали 436 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что выплаты медикам задерживают власти на местах, а Кабмин уже перечислил деньги.

"У нас было два повышения и два обещания, которые были выполнены со стороны центрального органа исполнительной власти. Первое – это 300%. Мы посчитали все без исключения суммы, которые мы должны были перевести в регионы, и все до копейки эти цифры были переведены в регионы. Дальше уже пошла ответственность местных органов власти и главных врачей, остальных чиновников", - сказал Степанов в эфире ТСН.