Новые правила карантина: что теперь можно и нельзя в красной зоне

Карантин в Украине - что можно и нельзя в красной зоне с 19 октября / УНИАН

В Украине обновили ограничения по регионам, которые действуют в красной зоне карантина. Среди основных послаблений – разрешена работа общественного транспорта.

Ранее Полтава и Харьков уже объявили, что не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на то, что попали в красную зону.

Как отмечает постановление на сайте Кабинета министров, также в красной зоне не станут закрывать торгово-развлекательные центры и магазины (ранее работать разрешали только продавцам медикаментов, товаров первой необходимости и удобрений). Исключение – Донецкая область: здесь разрешается лишь посещение учреждений и заведений, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги для семей с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Читайте также"Медуза" вместо легких: ученые пояснили, кому грозит новый симптом Covid-19Запускать пассажиров в транспорт междугороднего, пригородного, межобластного и внутриобластного сообщения разрешено в Житомирской, Луганской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Черниговской областях.

Учебные заведения не будут закрывать в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях.

В Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях оставят открытыми и заведения общественного питания.

В Киевской области продолжат работать все развлекательные заведения.

Продолжат работу и те заведения, которым разрешалось работать и ранее:

медицинские и ветеринарные учреждений,

банки и страховые агентства,

почтовые отделения,

заправки и станции техобслуживания автомобилей,

компьютерные сервисы, заведения по ремонту бытовой техники;

заведения общепита на вынос и доставку.

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