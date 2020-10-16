Новые правила карантина: что теперь можно и нельзя в красной зоне

Во всех регионах красной зоны разрешено продолжить работу общественного транспорта.
В Украине обновили ограничения по регионам, которые действуют в красной зоне карантина. Среди основных послаблений – разрешена работа общественного транспорта.
Ранее Полтава и Харьков уже объявили, что не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на то, что попали в красную зону.
Как отмечает постановление на сайте Кабинета министров, также в красной зоне не станут закрывать торгово-развлекательные центры и магазины (ранее работать разрешали только продавцам медикаментов, товаров первой необходимости и удобрений). Исключение – Донецкая область: здесь разрешается лишь посещение учреждений и заведений, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги для семей с тяжелыми жизненными обстоятельствами.
Читайте также"Медуза" вместо легких: ученые пояснили, кому грозит новый симптом Covid-19Запускать пассажиров в транспорт междугороднего, пригородного, межобластного и внутриобластного сообщения разрешено в Житомирской, Луганской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Черниговской областях.
Учебные заведения не будут закрывать в Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях.
В Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях оставят открытыми и заведения общественного питания.
В Киевской области продолжат работать все развлекательные заведения.
Продолжат работу и те заведения, которым разрешалось работать и ранее:
- медицинские и ветеринарные учреждений,
- банки и страховые агентства,
- почтовые отделения,
- заправки и станции техобслуживания автомобилей,
- компьютерные сервисы, заведения по ремонту бытовой техники;
- заведения общепита на вынос и доставку.
Карантин в Украине: последние новости
- В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование. В красную зону попадают девять областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
- Правительство Украины изменило критерий для включения регионов в красную зону карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.
- Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года. Аналитики полагают, что сейчас страна движется по худшему сценарию развития пандемии.
- По состоянию на 16 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 287 231 человека. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 992 человека. Это новый суточный антирекорд заражений.