Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки

Кроме того за минувшие 24 часа выздоровело от коронавирусной инфекции рекордное число человек.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 850 человек. Это рекордное число новых диагнозов за сутки.
По состоянию на четверг, 5 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 430 467 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7 924 человека. За сутки умерли еще +193 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 184 782 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8 378 украинцев - это рекордное число выздоровевших.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 41373 случая;
- Винницкая область - 11644 случая;
- Волынская область - 14889 случаев;
- Днепропетровская область - 16600 случаев;
- Донецкая область - 12873 случая;
- Житомирская область - 16 598 случаев;
- Закарпатская область - 15849 случаев;
- Запорожская область - 11750 случаев;
- Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
- Киевская область - 18329 случаев;
- Кировоградская область - 2813 случаев;
- Луганская область - 4104 случая;
- Львовская область - 32 069 случаев;
- Николаевская область - 9306 случаев;
- Одесская область - 26838 случаев;
- Полтавская область - 11 079 случаев;
- Ровенская область - 20671 случай;
- Сумская область - 13 196 случаев;
- Тернопольская область - 21 499 случаев;
- Харьковская область - 40 330 случаев;
- Херсонская область - 4852 случая;
- Хмельницкая область - 17989 случаев;
- Черкасская область - 10085 случаев;
- Черновицкая область - 23 708 случаев;
- Черниговская область - 9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд
За минувшие 24 часа обнаружены +983 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.
По состоянию на четверг, 5 ноября, в столице зафиксировали уже 41 тысячу 373 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 827 киевлян.
За сутки выздоровели +348 человек. В общем, коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
Коронавирус в мире – статистика 5 ноября
По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 48 034 287
жителей планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 224 415 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус 2020 ставит новые рекорды в Украине. По состоянию на среду, 4 ноября, заразились еще 9 524 человека - это рекордное число новых диагнозов за сутки. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 420 617 человек.
- Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 731 человек. За сутки умерли еще 199 пациентов. Это еще один рекордный показатель для Украины.
- Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
- В Украине могут ввести так называемый карантин выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, "светят" ли украинцам дополнительные ограничения уже в ближайшие выходные.
- Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев. Транспорт по всей стране останавливать не планируют, а для запуска комендантского часа нужно принимать отдельные решения.