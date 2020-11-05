Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки

Коронавирус заразил более 430 тысяч украинцев / УНИАН

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 850 человек. Это рекордное число новых диагнозов за сутки.

По состоянию на четверг, 5 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 430 467 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7 924 человека. За сутки умерли еще +193 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 184 782 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8 378 украинцев - это рекордное число выздоровевших.

Коронавирус в Украине - статистика 5 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 41373 случая;

Винницкая область - 11644 случая;

Волынская область - 14889 случаев;

Днепропетровская область - 16600 случаев;

Донецкая область - 12873 случая;

Житомирская область - 16 598 случаев;

Закарпатская область - 15849 случаев;

Запорожская область - 11750 случаев;

Ивано-Франковская область - 22 521 случай;

Киевская область - 18329 случаев;

Кировоградская область - 2813 случаев;

Луганская область - 4104 случая;

Львовская область - 32 069 случаев;

Николаевская область - 9306 случаев;

Одесская область - 26838 случаев;

Полтавская область - 11 079 случаев;

Ровенская область - 20671 случай;

Сумская область - 13 196 случаев;

Тернопольская область - 21 499 случаев;

Харьковская область - 40 330 случаев;

Херсонская область - 4852 случая;

Хмельницкая область - 17989 случаев;

Черкасская область - 10085 случаев;

Черновицкая область - 23 708 случаев;

Черниговская область - 9502 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд

За минувшие 24 часа обнаружены +983 новых случая заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число диагнозов за сутки.

По состоянию на четверг, 5 ноября, в столице зафиксировали уже 41 тысячу 373 пациента с диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

В течение суток +11 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 827 киевлян.

За сутки выздоровели +348 человек. В общем, коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

Коронавирус - статистика 5 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 5 ноября

По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 48 034 287

жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 224 415 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - карта и статистика 5 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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