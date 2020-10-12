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Новые зоны карантина в Украине с 12 октября: где действует жесткий карантин

12 октября 2020, 08:24

В красной зоне не будет работать городской транспорт, торговые центры и заведения общественного питания.

карантин, Украина
В Украине продолжает действовать адаптивный карантин в связи с эпидемией Covid-19/ УНИАН

С понедельника, 12 октября, на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области, где ожидается усиленный карантин. Крупные города, такие как Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов, попали в оранжевую зону.

Соответствующее решение было принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября, сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Красная зона

  • Город Сумы
  • Город Канев Черкасской области

Что запрещено

Работа пассажирских перевозок, торгово-развлекательных центров, заведений сферы общественного питания.

Оранжевая зона

  • Киев
  • Винница
  • Луцк
  • Днепр
  • Житомир
  • Ужгород
  • Ивано-Франковск
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Тернополь
  • Харьков
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов

Что запрещено

  • Работа туристических баз и хостелов (гостиницы будут работать)
  • Развлекательных центров
  • Ресторанов в ночное время
  • Плановые госпитализации в больницы
  • Спортзалы и фитнес-центры (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека)
  • Учреждений культуры
  • Прием детей в детские лагеря
  • Проведение массовых мероприятий разрешено только при условии соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек.
  • Норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.

Желтая зона

Крупнейшим городом, оказавшимся в желтой карантинной зоне, стало Запорожье

Что запрещено

Посещение учреждений соцзащиты, где могут пребывать люди пожилого возраста (исключение – оказание жизненно важных услуг)

Зеленая зона

В зеленую зону противоэпидемиологических ограничений вошли остальные города, районы и области.Читайте такжеСрочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности

Правила пребывания в зеленой зоне

  • Обязательное использование защитной маски в помещениях
  • Соблюдение социальной дистанции – 5 квадратных метров на 1 человека
  • Социальная дистанция во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (залы разрешено заполнять на 50% мест)
  • Перевозить в общественном транспорте можно только сидячих пассажиров.

Аналогичные правила работают и в других эпидемиологических зонах.

Карантин в Украине

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