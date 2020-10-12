Новые зоны карантина в Украине с 12 октября: где действует жесткий карантин

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин в связи с эпидемией Covid-19/ УНИАН

С понедельника, 12 октября, на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области, где ожидается усиленный карантин. Крупные города, такие как Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов, попали в оранжевую зону.

Соответствующее решение было принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября, сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Красная зона

Город Сумы

Город Канев Черкасской области

Что запрещено

Работа пассажирских перевозок, торгово-развлекательных центров, заведений сферы общественного питания.

Оранжевая зона

Киев

Винница

Луцк

Днепр

Житомир

Ужгород

Ивано-Франковск

Львов

Николаев

Одесса

Полтава

Ровно

Тернополь

Харьков

Хмельницкий

Черкассы

Черновцы

Чернигов

Что запрещено

Работа туристических баз и хостелов (гостиницы будут работать)

Развлекательных центров

Ресторанов в ночное время

Плановые госпитализации в больницы

Спортзалы и фитнес-центры (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека)

Учреждений культуры

Прием детей в детские лагеря

Проведение массовых мероприятий разрешено только при условии соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек.

Норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.

Желтая зона

Крупнейшим городом, оказавшимся в желтой карантинной зоне, стало Запорожье

Что запрещено

Посещение учреждений соцзащиты, где могут пребывать люди пожилого возраста (исключение – оказание жизненно важных услуг)

Зеленая зона

В зеленую зону противоэпидемиологических ограничений вошли остальные города, районы и области.Читайте такжеСрочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности

Правила пребывания в зеленой зоне

Обязательное использование защитной маски в помещениях

Соблюдение социальной дистанции – 5 квадратных метров на 1 человека

Социальная дистанция во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (залы разрешено заполнять на 50% мест)

Перевозить в общественном транспорте можно только сидячих пассажиров.

Аналогичные правила работают и в других эпидемиологических зонах.

Карантин в Украине