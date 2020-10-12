Новые зоны карантина в Украине с 12 октября: где действует жесткий карантин

В красной зоне не будет работать городской транспорт, торговые центры и заведения общественного питания.
С понедельника, 12 октября, на территории Украины начало действовать новое разделение регионов, городов и районов на карантинные эпидемиологические зоны. В красной зоне оказались города Сумы и Канев Черкасской области, где ожидается усиленный карантин. Крупные города, такие как Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов, попали в оранжевую зону.
Соответствующее решение было принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября, сообщал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Красная зона
- Город Сумы
- Город Канев Черкасской области
Что запрещено
Работа пассажирских перевозок, торгово-развлекательных центров, заведений сферы общественного питания.
Оранжевая зона
- Киев
- Винница
- Луцк
- Днепр
- Житомир
- Ужгород
- Ивано-Франковск
- Львов
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Тернополь
- Харьков
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
Что запрещено
- Работа туристических баз и хостелов (гостиницы будут работать)
- Развлекательных центров
- Ресторанов в ночное время
- Плановые госпитализации в больницы
- Спортзалы и фитнес-центры (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека)
- Учреждений культуры
- Прием детей в детские лагеря
- Проведение массовых мероприятий разрешено только при условии соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек.
- Норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.
Желтая зона
Крупнейшим городом, оказавшимся в желтой карантинной зоне, стало Запорожье
Что запрещено
Посещение учреждений соцзащиты, где могут пребывать люди пожилого возраста (исключение – оказание жизненно важных услуг)
Зеленая зона
В зеленую зону противоэпидемиологических ограничений вошли остальные города, районы и области.Читайте такжеСрочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности
Правила пребывания в зеленой зоне
- Обязательное использование защитной маски в помещениях
- Соблюдение социальной дистанции – 5 квадратных метров на 1 человека
- Социальная дистанция во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (залы разрешено заполнять на 50% мест)
- Перевозить в общественном транспорте можно только сидячих пассажиров.
Аналогичные правила работают и в других эпидемиологических зонах.
Карантин в Украине
- Правительство продлило адаптивный карантин на территории страны до 1 ноября. Ограничения связаны с ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине.
- В связи с эпидемией Covid-19 в стране только один регион соответствует показателям ослабления карантинных мер – Кировоградская область.
- В Киеве, Харькове и Сумах фиксируется сложная ситуация с заболеваемостью Covid-19. Кабмин рекомендует местным властям самостоятельно решить вопрос с усилением противоэпидемиологических мероприятий.