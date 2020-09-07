Новые зоны карантина в Украине с 7 сентября: какие города ждут жесткие ограничения

Киев оказался в желтой эпидемиологической зоне / УНИАН

В понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны. В красную зону попали такие города, как Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд районов. Киев поместили в желтую зону.

Новое разделение было анонсировано пресс-службой Министерства здравоохранения Украины и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым в социальной сети Facebook.

Решение об обновлении карантинных зон принимается каждую неделю и вводится на 14 дней. Жесткие противоэпидемиологические меры вступят в силу в городах и районах красной зоны.

Красная зона

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Черновцы, Выжницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Бобровицкий район Черниговской области.

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Оранжевая зона

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жолковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

город Сумы Сумской области;

Винницкий район Винницкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано–Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

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Желтая зона

город Киев;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыцкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельникский районы Винницкой области;

города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинський, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районы Черниговской области;

город Владимир-Волынский, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцевский, Любашевский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченський, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Буский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области.

Все остальные области, города и районы находятся в зеленой карантинной зоне.

Центр общественного здоровья Минздрава предлагает следить за ситуацией при помощи интерактивной карты, которая обновляется в режиме реального времени.

Эпидемиологическая карта Украины на 7 сентября / Минздрав