Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил за сутки почти семь тысяч человек

Также установлен антирекорд по смертям - жертвой болезни стал 141 человек за сутки.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 719 человек, установив таким образом суточный антирекорд.
По состоянию на среду, 21 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 315 826 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.
Жертвами коронавируса стали 5 927 человек. За сутки умер 141 пациент – это новый смертельный антирекорд Covid-19.
Выздоровели с начала эпидемии 132 219 пациентов (+2 686 за сутки).
Коронавирус в мире – статистика 21 октября
По состоянию на утро среды, 21 октября, коронавирус в мире заразил уже 40 729 251 жителя планеты.
За сутки поставили 380 514 новых диагнозов Covid-19.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 124 027 пациентов (+6 455 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 309 107 человек. За сутки поставили +5 469 новых диагнозов.
- Главный санитарный врач Украины назвал условия, при каких ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться и дальше.
- Смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких в мире, она составляет около 2%. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- Экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической.
- Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк назвала сроки нового локдауна.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин. По его словам, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.