Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил за сутки почти семь тысяч человек

Коронавирус бьет рекорды в Украине/ Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +6 719 человек, установив таким образом суточный антирекорд.

По состоянию на среду, 21 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 315 826 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвами коронавируса стали 5 927 человек. За сутки умер 141 пациент – это новый смертельный антирекорд Covid-19.

Выздоровели с начала эпидемии 132 219 пациентов (+2 686 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 21 октября / covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирус в мире – статистика 21 октября

По состоянию на утро среды, 21 октября, коронавирус в мире заразил уже 40 729 251 жителя планеты.

За сутки поставили 380 514 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 124 027 пациентов (+6 455 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 21 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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