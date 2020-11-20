Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тысяч человек

коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще +14 575 человек - это новый рекорд поставленных диагнозов за сутки. Заразились в том числе 549 детей и 613 медработников.

По состоянию на пятницу, 20 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 598 085 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 10 598 человек. За сутки умерли еще +229 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 274 324 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа +7 845 украинцев.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Новость дополняется...

Коронавирус в Украине - последние новости:

По состоянию на четверг, 19 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 583 510 человек. За сутки заразились еще +13 357 человек. Это предыдущий рекорд поставленных диагнозов за сутки.