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Новый антирекорд коронавируса в Киеве: резко возросло число зараженных

19 августа 2020, 10:52

В столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

коронавирус
Коронавирус в Киеве активизировался / УНИАН

Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у +215 человек, 13 из них - дети.

По состоянию на среду, 19 августа, в столице Украины уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За последние 24 часа заболели:

  • 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в частности, и шестеро медиков.

Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

Коронавирус в Киеве 19 августа - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

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Коронавирус в Украине 19 августа

По состоянию на среду, 19 августа, в Украине зафиксированы 96 403 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 18 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1967.

Жертвами COVID-19 стали 2 144 человек (+28 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 49 737 человек (+812 за сутки).

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