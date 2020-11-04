Коронавирус в Украине установил три рекорда за сутки

Коронавирус ставит новые рекорды в Украине / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще + 9 524человека. Это рекордное число новых диагнозов за сутки.

По состоянию на среду, 4 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 420 617 человек. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные на сайте СНБО.

Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 7 731 человек. За сутки умерли еще 199 пациентов. Это еще один рекордный показатель для Украины.

Выздоровели с начала эпидемии 176 404 пациента. Побороли болезнь 7 536 украинцев - это рекордное число выздоровевших.

Коронавирус в мире – статистика 4 ноября

По состоянию на утро среды коронавирус в мире заразил уже 47 405 395

жителей планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки был поставлен 535 001 новый диагноз COVID-19.

Жертвами болезни стали 1 213 735 пациентов (+7 554 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 4 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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