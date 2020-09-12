Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали еще пять человек.
Столица второй день подряд устанавливает антирекорды по числу новых инфицированных коронавирусом. По состоянию на субботу, 12 сентября, а Киеве обнаружен уже 16 951 случай заражения Covid-19.
За минувшие сутки болезнь нашли у +428 жителей столицы, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте СНБО.
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 266 (+5 за сутки).
С начала эпидемии в столице выздоровели 5 267 человек (+119 за сутки).
В Киевской области зафиксированы 6 750 случаев Covid-19 (+102 новых случая за сутки).
С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 134 человека (+6 за сутки), выздоровели 4510 (+80 за сутки).
Коронавирус в Киеве - что было ранее:
- По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли +404 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19.
- По состоянию на утро 10 сентября в Киеве нашли +298 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Жертвами болезни за 24 часа стали четыре человека.
- К утру 9 сентября в Киеве нашли 310 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве был подтвержден 15 821 случай Covid-19.
- Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 14 сентября.
- 1 сентября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка Covid-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
Автор: Анна Багрий