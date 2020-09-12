Новый антирекорд в Киеве: обнаружены 428 случаев заражения Covid-19 за сутки

Коронавирус в Киеве набирает обороты/ УНИАН

Столица второй день подряд устанавливает антирекорды по числу новых инфицированных коронавирусом. По состоянию на субботу, 12 сентября, а Киеве обнаружен уже 16 951 случай заражения Covid-19.

За минувшие сутки болезнь нашли у +428 жителей столицы, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте СНБО.

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 266 (+5 за сутки).

С начала эпидемии в столице выздоровели 5 267 человек (+119 за сутки).

В Киевской области зафиксированы 6 750 случаев Covid-19 (+102 новых случая за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 4 430 человек (+41 за сутки), умерли 134 человека (+6 за сутки), выздоровели 4510 (+80 за сутки).

Коронавирус в Киеве - что было ранее: