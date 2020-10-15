Новый антирекорд заражений Covid-19: за сутки в мире заболели почти 400 тысяч человек

Коронавирус заразил более 38 миллионов людей во всем мире/ Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 установил новый антирекорд по числу заражений во всем мире. 13 октября были подтверждены более 381 тысячи новых диагнозов. Это наибольшее количество обнаруженных заражений за сутки за время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидерами антирейтинга стали Индия, США, Бразилия, Франция и Великобритания. Также резко возросло число больных в Испании, России, Чехии, Бельгии.

Украина по числу новых заражений коронавирусом оказалась на 16-й позиции среди других стран, по количеству жертв – на 14-м месте антирейтинга.

Коронавирус - статистика / worldometers.info

Коронавирус в мире – статистика 15 октября

По состоянию на утро четверга, 15 октября, в мире зарегистрированы 38 442 524 случая заражения коронавирусом.

За сутки поставили 376 227 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 091 464 пациента (+6053 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 15 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

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