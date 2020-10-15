УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Новый антирекорд заражений Covid-19: за сутки в мире заболели почти 400 тысяч человек

15 октября 2020, 08:06

Пандемия набирает обороты.

Коронавирус
Коронавирус заразил более 38 миллионов людей во всем мире/ Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 установил новый антирекорд по числу заражений во всем мире. 13 октября были подтверждены более 381 тысячи новых диагнозов. Это наибольшее количество обнаруженных заражений за сутки за время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидерами антирейтинга стали Индия, США, Бразилия, Франция и Великобритания. Также резко возросло число больных в Испании, России, Чехии, Бельгии.

Украина по числу новых заражений коронавирусом оказалась на 16-й позиции среди других стран, по количеству жертв – на 14-м месте антирейтинга.

Коронавирус - статистика / worldometers.info

Коронавирус в мире – статистика 15 октября

По состоянию на утро четверга, 15 октября, в мире зарегистрированы 38 442 524 случая заражения коронавирусом.

За сутки поставили 376 227 новых диагнозов Covid-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 091 464 пациента (+6053 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 15 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на среду, 14 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 276 177 человек. Коронавирус заразил за сутки еще +5 590 человек.
  • 14 октября в лидерах по числу новых зараженных коронавирусом Covid-19 оказалась Харьковская область - за сутки заболели 637 человек.
  • Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. С 15 октября школьников рекомендуется отправить на каникулы. Кроме того, внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. По его словам, вакцина в РФ не прошла третью стадию клинических испытаний.
новости Украины и мира коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Новый антирекорд заражений Covid-19: за сутки в мире заболели почти 400 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:06
Новый антирекорд заражений Covid-19: за сутки в мире заболели почти 400 тысяч человек
07:54
Коронавирус у молодежи: главврач объяснила, почему стало больше тяжелых больных Видео
07:45
В результате изменений климата Украина может потерять часть территории – климатолог Вера Балабух
07:28
В Раде Covid-19 заразились почти 100 человек: стало известно, уйдет ли парламент на карантин Видео
07:24
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
07:13
В моду вернулись невероятные джинсы свободного кроя в стиле 80-х: фото Фото
07:04
В США СМИ опубликовали переписку якобы сына Байдена с сотрудником Burisma
06:57
Власти повергли экономику в девальвационный шок и не собираются ее спасать мнение
06:40
Алиев поглумился над руководством Карабаха и рассказал, что ждет армян Видео
06:28
Ядовитая солянка вирусов: почему украинцам будет сложно пережить эту осень Видео
06:01
Названы ТОП-8 неочевидных признаков заражения Covid-19 Видео
05:32
Эксперт назвал условие краха Лукашенко Видео
04:56
Когда отмечают День босса в 2020 году и что подарить шефу Фото
04:33
В трендах оливковый маникюр и горчичные ногти: модные идеи дизайна и фото Фото
03:44
Яд из чая: разработчик Новичка оценил новую версию отравления Навального Видео
03:03
Можно оглохнуть: ученые заявили о новой опасности коронавируса Видео
02:13
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
01:34
Ультиматум Лукашенко от Тихановской: эксперт объяснил события в Беларуси Видео
00:55
Аналитик рассказал, откуда у Зеленского возьмут деньги на опрос в день выборов Видео
00:21
Эксперт назвала убийственную опасность чая с сахаром Видео
14 октября, среда
23:56
"Отвратительно": Алиев размазал Пашиняна и выдвинул новые обвинения Видео
23:23
Степанов назвал цену прививки от COVID-19 и рассказал о судьбе вакцины РФ Видео
22:58
Зеленский пообедал с бойцами ООС на Донбассе: в ОП показали странное фото Видео
22:29
В США остановили испытание лечения коронавируса антителами Видео
21:57
В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко Видео
21:47
Скандал из-за указа Зеленского: Кизим ответил на демарш Минска Видео
21:43
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
21:28
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
21:22
Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан Видео
21:10
В МВФ подсчитали мировые убытки от пандемии коронавируса Видео
20:28
Навального, возможно, травили Новичком дважды - The New York Times Видео
20:22
Путин и Эрдоган срочно связались из-за Карабаха: о чем договорились Видео
20:05
В ОДКБ назвали условие ввода миротворческих войск в Нагорный Карабах Видео
19:56
Резня в Киеве: ветеран АТО попал в реанимацию после нападения
19:33
Опрос показал, сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках Видео
19:33
Арахамия предложил сократить численность ВСУ Видео
18:51
В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:50
Книжная полка: "Заражение" - идеальный зомби-хоррор для чтения в коронакризис Фото
18:46
В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского Видео
18:32
Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса Видео
18:30
В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ Видео
18:19
Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию Видео
18:12
Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы Видео
17:45
Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту Видео
17:38
Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского Видео
17:34
Ретроградный Меркурий 2020: эксперт назвала запретные дела
17:05
Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану Видео
17:04
"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана Видео
17:01
Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников Видео
16:49
Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли "голову" Медведчука Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять