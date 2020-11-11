Новый бунт из-за карантина: мэр Львова отказался выполнять решение Кабмина

Садовой назвал условие выполнения Львовом требований по карантину выходного дня / УНИАН

Львовский мэр Андрей Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.

Такое заявление он сделал в ходе митинга предпринимателей возле здания Львовской областной администрации, сообщает издание РБК-Украина.

В частности, политик назвал "глупым" решение центральных властей и призвал предпринимателей взять на себя обязательства по соблюдению противоэпидемиологических норм.

"Мы были и будем вместе с вами. Ни одного глупого решения город принимать не будет. Мы должны взять обязательство с вами - никаких банкетов, юбилеев и свадеб. Но если человек зайдет в кафе, там есть те два-три столика, и он выпьет кофе, то о каком локдауне может идти речь", - сказал он.

Также львовский градоначальник добавил, что для начала власти должны заплатить обещанные компенсации за карантин выходного дня, после чего Львов может поменять свое решение.Читайте такжеНовый карантин в Украине: в Кабмине рассказали о работе транспорта

"Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне", - подчеркнул Садовой.

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