Новый бунт из-за карантина: мэр Львова отказался выполнять решение Кабмина

Мэр Львова Андрей Садовой назвал "глупым" решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
Львовский мэр Андрей Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
Такое заявление он сделал в ходе митинга предпринимателей возле здания Львовской областной администрации, сообщает издание РБК-Украина.
В частности, политик назвал "глупым" решение центральных властей и призвал предпринимателей взять на себя обязательства по соблюдению противоэпидемиологических норм.
"Мы были и будем вместе с вами. Ни одного глупого решения город принимать не будет. Мы должны взять обязательство с вами - никаких банкетов, юбилеев и свадеб. Но если человек зайдет в кафе, там есть те два-три столика, и он выпьет кофе, то о каком локдауне может идти речь", - сказал он.
Также львовский градоначальник добавил, что для начала власти должны заплатить обещанные компенсации за карантин выходного дня, после чего Львов может поменять свое решение.Читайте такжеНовый карантин в Украине: в Кабмине рассказали о работе транспорта
"Пусть сначала заплатят всем деньги на карточки наперед, а потом будем говорить о локдауне", - подчеркнул Садовой.
Карантин в Украине
- В среду, 11 ноября, правительство приняло решение о введении на территории Украины карантина выходного дня. С субботы, 00:00, до 00:00 понедельника в стране не будут работать кафе, рестораны, спортивные залы и торгово-развлекательные центры.
- Власти отменили разделение страны на эпидемиологические зоны. Теперь вся Украина оказалась в оранжевой зоне карантина.
- По данным СМИ, режим карантина выходного дня будет действовать до 31 декабря. Не исключено, что противоэпидемиологические меры продлят и после Нового года.