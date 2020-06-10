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​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц

10 июня 2020, 10:42

Киев и еще 6 областей не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина.

карантин в Украине
Карантин в Украине снова ослабили / УНИАН

Со среды, 10 июня, в Украине внедряется очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии китайского коронавируса, который заразил более 28 тысяч украинцев.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня - 10 июня, и сегодня - очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха", - сказал Ляшко.

По его словам, состоится отдельное заседание правительства, во время которого будет решаться вопрос о работе детских лагерей и санаториев.

Как в Украине будут проводить культурные мероприятия

Ляшко озвучил основные требования к проведению культурных мероприятий:

  • температурный скрининг на входе для всех посетителей;
  • обработка рук на входе антисептиком,
  • запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию;
  • контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов;
  • в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории;
  • посетители должны быть в защитных масках;
  • если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей.

Как будут работать гостиницы и санатории

  • онлайн регистрация;
  • питание в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание предоставляется в помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами было 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).

При этом главный санитарный врач отметил, что не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, из-за несоответствия показателю инцидентности 12 человек на 100 тысяч населения не могут перейти к ослаблению карантина:

  • город Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Черновицкая область.

Как сообщал Главред, ранее украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Также были опубликованы правила работы заведений общественного питания.

Напомним, с 5 июня в Украине запустили внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня для украинцев будут доступны международные авиаперелеты.

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