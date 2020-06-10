​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц

Киев и еще 6 областей не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина.
Со среды, 10 июня, в Украине внедряется очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии китайского коронавируса, который заразил более 28 тысяч украинцев.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Сегодня - 10 июня, и сегодня - очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха", - сказал Ляшко.
По его словам, состоится отдельное заседание правительства, во время которого будет решаться вопрос о работе детских лагерей и санаториев.
Как в Украине будут проводить культурные мероприятия
Ляшко озвучил основные требования к проведению культурных мероприятий:
- температурный скрининг на входе для всех посетителей;
- обработка рук на входе антисептиком,
- запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию;
- контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов;
- в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории;
- посетители должны быть в защитных масках;
- если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей.
Как будут работать гостиницы и санатории
- онлайн регистрация;
- питание в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание предоставляется в помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами было 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).
При этом главный санитарный врач отметил, что не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, из-за несоответствия показателю инцидентности 12 человек на 100 тысяч населения не могут перейти к ослаблению карантина:
- город Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область.
Как сообщал Главред, ранее украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Также были опубликованы правила работы заведений общественного питания.
Напомним, с 5 июня в Украине запустили внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня для украинцев будут доступны международные авиаперелеты.