​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц

Карантин в Украине снова ослабили / УНИАН

Со среды, 10 июня, в Украине внедряется очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии китайского коронавируса, который заразил более 28 тысяч украинцев.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня - 10 июня, и сегодня - очередной этап смягчения карантина. В частности, разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешается открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха", - сказал Ляшко.

По его словам, состоится отдельное заседание правительства, во время которого будет решаться вопрос о работе детских лагерей и санаториев.

Как в Украине будут проводить культурные мероприятия

Ляшко озвучил основные требования к проведению культурных мероприятий:

температурный скрининг на входе для всех посетителей;

обработка рук на входе антисептиком,

запрет фанзон и других скоплений людей, которые не позволят соблюдать социальную дистанцию;

контроль билетов на входе должен по возможности проходить через сканирование штрих-кодов;

в помещении и на открытом воздухе должен находиться один человек на 5 м общего помещения или огражденной территории;

посетители должны быть в защитных масках;

если посетителей будут размещать на сидячих местах, то расстояние между ними должно быть 1,5 м и по обе стороны от них, а также спереди и сзади не должно быть других посетителей.

Как будут работать гостиницы и санатории

онлайн регистрация;

питание в номерах или на открытых террасах (в случае, если питание предоставляется в помещении, то необходимо, чтобы расстояние между столами было 1,5 м и за каждым столом сидели не более 4 человек).

При этом главный санитарный врач отметил, что не все области могут перейти к очередному этапу смягчения карантина. В частности, из-за несоответствия показателю инцидентности 12 человек на 100 тысяч населения не могут перейти к ослаблению карантина:

город Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область.

Как сообщал Главред, ранее украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Также были опубликованы правила работы заведений общественного питания.

Напомним, с 5 июня в Украине запустили внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня для украинцев будут доступны международные авиаперелеты.