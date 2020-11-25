Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину

Новогодний карантин в Украине - в Кабмине пояснили свой план / 1zoom.ru

Представитель Кабмина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал свое заявление про тотальный карантин на Новый год и Рождество, когда предложил отпраздновать Новый год по Zoom. По его словам, эта инициатива является его собственной, личной позицией.

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня", – пояснил Ткаченко в комментарии ТСН.

Читайте такжеУсиление карантина и компенсация украинцам: у Зеленского объяснили ситуациюМинистр пояснил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно диктует необходимость ввести более жесткий карантин в Украине на новогодние праздники – однако он призывает предупредить бизнес о таких планах заранее. Это позволило бы бизнесменам прогнозировать и хоть как-то минимизировать свои финансовые потери.

"В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", – пояснил Ткаченко.

Он уточнил, что предлагает "ограничительный период" на две-три недели, чтобы избежать всплеска заболевания из-за традиционных больших скоплений людей на праздники.

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