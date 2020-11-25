Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом диктует необходимость ввести более жесткий карантин в Украине на новогодние праздники.
Представитель Кабмина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал свое заявление про тотальный карантин на Новый год и Рождество, когда предложил отпраздновать Новый год по Zoom. По его словам, эта инициатива является его собственной, личной позицией.
"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня", – пояснил Ткаченко в комментарии ТСН.
Читайте такжеУсиление карантина и компенсация украинцам: у Зеленского объяснили ситуациюМинистр пояснил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно диктует необходимость ввести более жесткий карантин в Украине на новогодние праздники – однако он призывает предупредить бизнес о таких планах заранее. Это позволило бы бизнесменам прогнозировать и хоть как-то минимизировать свои финансовые потери.
"В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", – пояснил Ткаченко.
Он уточнил, что предлагает "ограничительный период" на две-три недели, чтобы избежать всплеска заболевания из-за традиционных больших скоплений людей на праздники.
Карантин в Украине: последние новости
- Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Минздраве объяснили ситуацию. Жесткий карантин допускают на всей территории Украины.
- Правительство 11 ноября в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Инициатива предполагает закрытие по субботам и воскресеньям заведений общепита и развлекательной сферы.
- Эксперты считают, что карантин выходного дня в Украине – неэффективная мера, поэтому в скором времени украинцев ожидают жесткие противоэпидемиологические меры.