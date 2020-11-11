Новый карантин в Украине: в Кабмине рассказали о работе транспорта

Киев,карантин / УНИАН

В связи с введением нового карантина в Украине пассажирские перевозки приостановлены не будут. Однако водителям разрешат перевозить пассажиров только исходя из количества мест для сидения.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем канале в мессенджере Teelgram в среду, 11 ноября.

По его словам, в обновленных карантинных условиях продолжают работу маршрутки, трамваи, троллейбусы, поезда и электрички. Перевозки разрешены при условии соблюдения правила, согласно которому количество пассажиров в салоне транспортного средства не должно превышать число мест для сидения.

"Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - уточнил чиновник.

Также он добавил, что власти не рассматривают вопрос введения ограничений во время авиаперелетов внутри страны. Перед авиапутешествиями в другие государства следует ознакомиться с правилами той страны, в которую направляется пассажир.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - подчеркнул Криклий.

Карантин в Украине

В среду, 11 октября, правительство приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня, который продлится с 14-го по 30-е ноября. Известно, что с 00: 00 субботы до 00:00 на всей территории страны запрещается работа кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортивных залов и культурные мероприятия.

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