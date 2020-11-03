Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных

Коронавирус побороли еще более пяти тысяч украинцев/ Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.

По состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 411 093 человека.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7532 человека. За сутки умерли еще +157 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 168 868 пациентов (+5100 за сутки).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 39534 случая;

Винницкая область - 11 096 случаев;

Волынская область - 14234 случая;

Днепропетровская область - 15729 случаев;

Донецкая область - 11 731 случай;

Житомирская область - 1583 случая;

Закарпатская область - 15187 случаев;

Запорожская область - 10 797 случаев;

Ивано-Франковская область - 21 596 случаев;

Киевская область - 17535 случаев;

Кировоградская область - 2677 случаев;

Луганская область - 3881 случай;

Львовская область - 31134 случаи;

Николаевская область - 8736 случаев;

Одесская область -25785 случаев;

Полтавская область - 10190 случаев;

Ровенская область - 19998 случаев;

Сумская область - 12 409 случаев;

Тернопольская область - 21 186 случаев;

Харьковская область - 38709 случаев;

Херсонская область - 4424 случая;

Хмельницкая область - 16928 случаев;

Черкасская область - 9670 случаев;

Черновицкая область - 22881 случай;

Черниговская область - 9213 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика 3 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в мире – статистика 3 ноября

По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 46 870 394 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки поставили 361 162 новых диагноза COVID-19.

Жертвой болезни стал 1 206 181 пациент (+5 820 за сутки).

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Коронавирус в мире - статистика 3 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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