Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 411 093 человека.
Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +8 899 человек. Это новый суточный антирекорд заражений.
По состоянию на вторник, 3 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 411 093 человека.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 7532 человека. За сутки умерли еще +157 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 168 868 пациентов (+5100 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 39534 случая;
- Винницкая область - 11 096 случаев;
- Волынская область - 14234 случая;
- Днепропетровская область - 15729 случаев;
- Донецкая область - 11 731 случай;
- Житомирская область - 1583 случая;
- Закарпатская область - 15187 случаев;
- Запорожская область - 10 797 случаев;
- Ивано-Франковская область - 21 596 случаев;
- Киевская область - 17535 случаев;
- Кировоградская область - 2677 случаев;
- Луганская область - 3881 случай;
- Львовская область - 31134 случаи;
- Николаевская область - 8736 случаев;
- Одесская область -25785 случаев;
- Полтавская область - 10190 случаев;
- Ровенская область - 19998 случаев;
- Сумская область - 12 409 случаев;
- Тернопольская область - 21 186 случаев;
- Харьковская область - 38709 случаев;
- Херсонская область - 4424 случая;
- Хмельницкая область - 16928 случаев;
- Черкасская область - 9670 случаев;
- Черновицкая область - 22881 случай;
- Черниговская область - 9213 случаев.
Коронавирус в мире – статистика 3 ноября
По состоянию на утро вторника коронавирус в мире заразил уже 46 870 394 жителя планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки поставили 361 162 новых диагноза COVID-19.
Жертвой болезни стал 1 206 181 пациент (+5 820 за сутки).
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на понедельник, 2 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 402 194 человека. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +6 574 человека.
- По состоянию на понедельник, 2 ноября, в столице зафиксировали 38 745 пациентов с диагнозом коронавирус. За 24 часа обнаружены +507 новых случаев заражения COVID-19 в Киеве.
- Со 2 ноября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Министерство здравоохранения и правительство рассматривают возможность поменять светофорный принцип карантинного зонирования на новый.
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.