Новый штамм коронавируса отличается чрезмерной кровожадностью - вирусолог

Новый штамм коронавируса более кровожадный / pixabay.com

Коронавирус 2020 разлетается по миру с огромной скоростью. За восемь месяцев зафиксировали 25,7 миллиона случаев заражения, а жертвами опасной болезни COVID-19 стали 857 тысяч человек по состоянию на 2 сентября. Больше всего больных и жертв в США, Бразилии и Индии. Новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью,заявил вирусолог Анатолий Альштейн.

Об этом сообщает URA.ru.

"В Индонезии сейчас выше летальность, чем во многих других местах. Этот штамм, по-видимому, более летальный. В северо-восточных штатах США, где была высокая летальность, также его находили", — подчеркнул вирусолог.

По его словам, смертность от коронавируса во многих странах идет на спад. Альштейн отметил, что это связано с тем, что тяжелые штаммы заменяются на более легкие.

Вирусолог также добавил, что даже если этот штамм попадет в наши широты, он не приживется. Дело в том, что сейчас эпидемия находится на довольно высоком уровне, так как местные штаммы более заразные, они вытеснят другие штаммы коронавируса.

Отметим, в Индонезии был найден самый заразный штамм коронавируса под названием D614G. Ранее его также обнаружили в соседней Малайзии и США. Впервые он был найден в январе 2020 года в Германии. Специалисты Института молекулярной биологии имени Эйкмана провели исследование и выяснили, что новый штамм распространяется в 10 раз быстрее, чем оригинальный штамм коронавируса из китайского Уханя.

Читайте такжеНе все больные COVID-19 заразны: ученые сделали неожиданное открытиеНапомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что агрессивность коронавируса уменьшится только через год.

Об этом Альтштейн рассказал в интервью "Комсомольской правде".

По словам эксперта, вирусу не выгодно вызывать тяжелое заболевание и убивать своего носителя, поскольку он не сможет передаваться дальше. Альтштейн уверен, что снижение агрессивности коронавируса 2020 можно ожидать только спустя год, а, может, и больше.