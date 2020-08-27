Нужно готовить резерв коек в больницах: врач сделала тревожное заявление о COVID-19

Коронавирус в Украине заразил более 110 тысяч человек / УНИАН

В Украине началась вторая волна коронавируса. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, надежды на то, что коронавирус – сезонное заболевание, не оправдались. Об этом Голубовская сказала в эфире ток-шоу Пульс.

Врач напомнила, что сейчас в Украине наблюдается рост количества новых больных COVID-19. По ее словам, увеличение количества больных не связано с увеличением количества тестирований.

"Действительно, вторая волна уже началась. У нас была такая большая надежда, что коронавирус – это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период рост коронавирусных инфекций, потому что мы же знаем, что коронавирусов есть много, это просто новый коронавирус, но тем не менее, как мы с вами видим – что летом никакого снижения заболеваемости не произошло, а наоборот наблюдается на сегодняшний день очень заметный рост, который очень уже существенно бьет по системам здравоохранения", – сказала Голубовская.

"Это уже истинное нарастание случаев, которое мы видим в клинике уже. Реально количество больных все больше, и больше, и больше", – сказала врач.

Читайте также"Накрыла первая волна COVID-19": Зеленский объяснил, почему Украина отстала от ЕвропыГолубовская считает, что Украине нужно готовить резерв коек в больницах и докторов из-за COVID-19.

"Моя точка зрения – мы должны уже готовить койки, резерв коек, и докторов. Потому что у нас каждый день, даже вот буквально сегодня утром, мне звонил один из руководителей главных врачей одной из клиник, и говорил, что у него заболели все. Все врачи, которые есть в отделении, вот все абсолютно заболели. Сейчас нужно будет решать вопрос, кого привлекать", – сказала врач-инфекционист.

Коронавирус в Украине 26 августа

По состоянию на среду, 26 августа, в Украине зафиксированы 110 085 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 25 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1670.

Жертвами COVID-19 стали 2354 человека (+36 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 53 454 человека (+584 за сутки).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с эпидемией в стране и рассказал, стоит ли ждать Украине вакцину от коронавируса.