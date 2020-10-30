"Нужно избежать": Степанов выступил против локдауна в Украине

Степанов оценил эффективность карантина в Украине / УНИАН

Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина.

По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса. Об этом Степанов заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

Министр отметил, что Украине нужно избегать введения локдауна.

"По моему мнению, из-за разных факторов, в том числе экономических, мы должны избегать полного локдауна. Мы делаем определенные ограничения, в том числе для бизнеса, но мы не закрываем его. Мы говорим, что надо работать в таких-то в рамках. Важно соблюдать правила карантина, которые установлены в Украине", – сказал Степанов.

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