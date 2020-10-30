"Нужно избежать": Степанов выступил против локдауна в Украине

Глава Минздрава заявил, что нужно работать в определенных рамках.
Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина.
По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса. Об этом Степанов заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.
Министр отметил, что Украине нужно избегать введения локдауна.
"По моему мнению, из-за разных факторов, в том числе экономических, мы должны избегать полного локдауна. Мы делаем определенные ограничения, в том числе для бизнеса, но мы не закрываем его. Мы говорим, что надо работать в таких-то в рамках. Важно соблюдать правила карантина, которые установлены в Украине", – сказал Степанов.
Коронавирус в Украине и мире – последние новости:
- По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек.
- COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
- Кроме того за минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- По состоянию на утро пятницы, 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты. За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19. Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).
- Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.
Автор: Анна Багрий