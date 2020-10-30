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"Нужно избежать": Степанов выступил против локдауна в Украине

30 октября 2020, 10:55

Глава Минздрава заявил, что нужно работать в определенных рамках.

Степанов
Степанов оценил эффективность карантина в Украине / УНИАН

Глава украинского Минздрава Максим Степанов выступил против введения в Украине жесткого карантина.

По его словам, стратегия адаптивного карантина была правильной для сдерживания распространения коронавируса. Об этом Степанов заявил на брифинге в пятницу, 30 октября.

Министр отметил, что Украине нужно избегать введения локдауна.

"По моему мнению, из-за разных факторов, в том числе экономических, мы должны избегать полного локдауна. Мы делаем определенные ограничения, в том числе для бизнеса, но мы не закрываем его. Мы говорим, что надо работать в таких-то в рамках. Важно соблюдать правила карантина, которые установлены в Украине", – сказал Степанов.

Коронавирус в Украине и мире – последние новости:

  • По состоянию на пятницу, 30 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 378 729 человек.
  • COVID-19 в Украине заразил за сутки 8 312 человек. Это новый антирекорд по числу поставленных положительных диагнозов в течение 24 часов.
  • Кроме того за минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
  • По состоянию на утро пятницы, 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты. За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19. Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).
  • Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что без вакцины человечество не получит коллективный иммунитет от коронавируса.
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