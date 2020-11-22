Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 - ответ врачей

Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 / УНИАН

Один из главных вопросов по поводу эпидемии китайского коронавируса ‒ нужно ли использовать при лечении COVID-19 антибиотики.

Портал Страна опросил медиков и те ответили на вопрос по поводу антибиотиков при лечении коронавируса. Дмитрий Квит, главный врач коммунальной городской клинической больницы Львова, заявил ‒ антибиотики можно употреблять только по предписанию врача.

"Антибиотики влияют на печень, поджелудочную железу, почки. Также к ним вырабатывается устойчивость: если пить все подряд, то потом и эффективности от них будет меньше. А еще при бесконтрольном приеме антибиотиков могут сформироваться суперинфекции", ‒ заявил медик.

В свою очередь, Андрей Александрин, врач-вирусолог и руководитель организации "Инфекционный контроль в Украине" советует не принимать антибиотики без назначения врача, которое должно быть основано на анализах крови.

"Это неэффективный способ, вы просто выбрасываете деньги на ветер. Ни в коем случае, если заболели, не пейте самостоятельно антибиотики. Я хочу напомнить, что антибиотики против вирусных заболеваний не помогают. Антибиотики помогают только против бактериальных заболеваний, и их нужно принимать только по назначению врачей. Прием антибиотиков на ранней фазе коронавируса, то есть первые 5-6 дней, не просто нецелесообразен, а опасен и вреден", – уверен врач.

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