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Врач рассказала, нужно ли во время пандемии COVID-19 укреплять иммунитет

Все должно быть сбалансировано – питание, физическая нагрузка, отдых.

21 июля 2020, 10:33
иммунитет
Усилить иммунитет нереально, считает врач / pixabay.com

Во время пандемии коронавируса очень важно не разрушать и поддерживать нормальную работу иммунитета. А вот его укрепление является мифом.

Такое мнение высказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха в интервью изданию Обозреватель.

По ее словам, возможность положительно повлиять на иммунитет - это сложный вопрос.

"Все считают, что витамины укрепляют иммунитет. Это не доказано. Но мы должны получать достаточное количество всех пищевых веществ, не только витаминов – нужны также белки, жиры, углеводы, потому что из белков строятся клетки в организме, в том числе и клетки иммунной системы. Все должно быть сбалансировано – питание, физическая нагрузка, отдых", - отметила врач.

Читайте такжеКто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответВолоха добавила, что если в целом организм работает нормально и у него хорошая иммунная система, нет никаких врожденных нарушений иммунитета, то главное – ничем ее не нарушать, не допускать негативных влияний.

"Но каким-то образом усилить иммунитет – это нереально. Это миф", - резюмировала врач.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Алла Волоха заявила, что вакцина от китайского коронавируса может быть готова в 2021 году.

Как сообщал Главред, врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что есть категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

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