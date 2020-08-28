Обнаружить COVID-19 в воздухе: в РФ похвастались новым изобретением

На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут / pixabay.com

Российские ученые заявили о создании медико-биологического прибора Детектор-БИО, который способен выявлять в воздухе бактерии, токсины и вирусы, в том числе и китайский коронавирус COVID-19.

Первый подобный в стране прибор представил Красногорский завод им. С.А. Зверева на форуме Армия-2020. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Новиков в интервью РИА Новости.

Прибор предназначен для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, на объектах инфраструктуры, в метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.

С помощью Детектор-БИО на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.

Новиков рассказал, что испытания завершились в июне, а его сертификация только готовится. Поэтому заказать устройство пока что нельзя.

"Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности", – заявил Новиков.

Читайте такжеУченые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19Отмечается, что Детектор-БИО предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме. Анализ производится двумя независимыми методами – полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции.

Как сообщал Главред, ранее в России заявили, что создали светодиодную установку для безопасного лечения от тяжелых заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19.

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