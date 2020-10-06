Обязательные тесты и карантин: Румыния ужесточила правила въезда для украинцев

Въезд в Румынию для украинцев усложнили - что делать / УНИАН

Румыния ужесточила правила въезда для иностранцев. Теперь туристы из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, которые хотят въехать на румынскую территорию более чем на три дня, должны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Делать тест нужно не позднее чем за 48 часов до приезда в страну.

Для более длительного пребывания придется пройти 14-дневный карантин – причем независимо от наличия отрицательного теста на коронавирус. Тест разрешается сделать лишь на восьмой день карантина. И если тот окажется отрицательным, тогда можно завершить карантин досрочно – на десятый день.

Читайте такжеКиев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – РубанКак уточняет Mediafax, в список стран, на граждан которых распространяются новые правила, попала и Украина. Вместе с ней в перечень вошли: Австрия, Израиль, Франция, США, Великобритания, Венгрия и другие – в целом более 50 государств.

Новые правила заработают с 7 октября.

Отметим, что и сейчас в Румынию – как страну ЕС – украинцы могут попасть лишь отдельные группы лиц (например, дипломаты и члены семьи румынских граждан). Детальнее о том, на кого не распространяется запрет, читайте в нашем материале Румыния продлила запрет на въезд украинцев: как обойти.

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