Обязательные тесты и карантин: Румыния ужесточила правила въезда для украинцев

Румыния потребовала отрицательный ПЦР-тест от иностранцев из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.
Румыния ужесточила правила въезда для иностранцев. Теперь туристы из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, которые хотят въехать на румынскую территорию более чем на три дня, должны предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест. Делать тест нужно не позднее чем за 48 часов до приезда в страну.
Для более длительного пребывания придется пройти 14-дневный карантин – причем независимо от наличия отрицательного теста на коронавирус. Тест разрешается сделать лишь на восьмой день карантина. И если тот окажется отрицательным, тогда можно завершить карантин досрочно – на десятый день.
Читайте такжеКиев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – РубанКак уточняет Mediafax, в список стран, на граждан которых распространяются новые правила, попала и Украина. Вместе с ней в перечень вошли: Австрия, Израиль, Франция, США, Великобритания, Венгрия и другие – в целом более 50 государств.
Новые правила заработают с 7 октября.
Отметим, что и сейчас в Румынию – как страну ЕС – украинцы могут попасть лишь отдельные группы лиц (например, дипломаты и члены семьи румынских граждан). Детальнее о том, на кого не распространяется запрет, читайте в нашем материале Румыния продлила запрет на въезд украинцев: как обойти.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
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