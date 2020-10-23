"Обычному человеку не по карману": Малышеву затроллили за совет о Covid-19

Малышева возмутила советом, как защититься от коронавируса / Фото: aif.ru

Одиозная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала, как защититься от коронавируса. Вот только способ она выбрала весьма дорогостоящий.

По ее мнению, которым она и поделилась в своем Instagram, уберечься от коронавируса помогают продукты, в которых много витамина D, селена и цинка. А вот недостаток этих веществ – наоборот, толкает человека в зону риска и обрекает в перспективе на тяжелую форму Covid-19.

Читайте также"Го*на затирают! Су*а, нет слов!": пациент описал, как лечат COVID-19 в КиевеПоэтому для профилактики коронавируса Малыша всем рекомендует есть сырые устрицы, бразильские орехи и печень трески.

Вот только пользователи соцсети не оценили столь ценный совет: по их мнению, он слишком дорогостоящий. К тому же не учитывает ряд нюансов. Люди пишут:

Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их.

Интересно, какой процент россиян может позволить себе покупать устрицы?

И все побежали закупать устрицы, мидии, орехи... без сдачи анализов!! сначала нужно узнать, если в организме их (микроэлементов – ред.) дефицит!

Что ещё есть дороже – выставляйте.

А ещё акульи плавнички.

А витамин Д из аптеки не прокатит? Устриц и орехи негде купить)))

Елена Васильевна, а попроще продуктов нет? Устрицы…

Ранее Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе". Она рассказала, что китайский коронавирус - прекрасная вещь, поскольку он приводит к смерти исключительно пожилых людей.

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