"Обычному человеку не по карману": Малышеву затроллили за совет о Covid-19

Скандальная телеведущая попыталась рассказать, как уберечься от коронавируса – но ее совет понравился далеко не всем.
Одиозная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала, как защититься от коронавируса. Вот только способ она выбрала весьма дорогостоящий.
По ее мнению, которым она и поделилась в своем Instagram, уберечься от коронавируса помогают продукты, в которых много витамина D, селена и цинка. А вот недостаток этих веществ – наоборот, толкает человека в зону риска и обрекает в перспективе на тяжелую форму Covid-19.
Читайте также"Го*на затирают! Су*а, нет слов!": пациент описал, как лечат COVID-19 в КиевеПоэтому для профилактики коронавируса Малыша всем рекомендует есть сырые устрицы, бразильские орехи и печень трески.
Вот только пользователи соцсети не оценили столь ценный совет: по их мнению, он слишком дорогостоящий. К тому же не учитывает ряд нюансов. Люди пишут:
- Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их.
- Интересно, какой процент россиян может позволить себе покупать устрицы?
- И все побежали закупать устрицы, мидии, орехи... без сдачи анализов!! сначала нужно узнать, если в организме их (микроэлементов – ред.) дефицит!
- Что ещё есть дороже – выставляйте.
- А ещё акульи плавнички.
- А витамин Д из аптеки не прокатит? Устриц и орехи негде купить)))
- Елена Васильевна, а попроще продуктов нет? Устрицы…
Ранее Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе". Она рассказала, что китайский коронавирус - прекрасная вещь, поскольку он приводит к смерти исключительно пожилых людей.
Коронавирус: последние новости
- По состоянию на утро 23 октября, коронавирус в мире заразил уже 41 641 309 жителей планеты. За сутки поставили 469 972 новых диагноза Covid-19. Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.
- Ранее эксперт сделал важное уточнение насчет теста, как не пропустить COVID-19. В Украине изменился подход к тестированию на коронавирус.
- Эксперт развенчал популярный миф о заражении COVID-19. Вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки, подчеркнул Арег Тотолян.