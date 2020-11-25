"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19

Если не делать тесты на коронавирус в некоторых учреждениях, возможен серьезный удар по Украине, предупредил эксперт.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что в нашей стране тестирование на коронавирус COVID-19 в первую очередь нужно проводить в учреждениях с ограниченным или закрытым доступом, в частности, в интернатах, тюрьмах, больницах, домах престарелых и воинских частях.
Эти учреждения могут стать очагами коронавируса и повлечь тяжелые последствия для всей Украины, рассказал эксперт УНН.
Собеседник добавил, что в нашей стране будет трудно скрыть вспышку COVID-19 в закрытых учреждениях.
"…Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатных заведениях – эти заведения в первую очередь должны тестироваться. Эти учреждения могут превращаться в источники, очаги инфекции…", – отметил Бортник.
- Напомним, в ряде западных стран проводят массовое тестирование на коронавирус в закрытых учреждениях, в частности в домах престарелых, в больницах и тюрьмах.
- В Украине массово не тестируют сотрудников специализированных учреждений и население. Замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что для закупки тестов на COVID-19 для всего населения Украины необходимо 7 млрд гривен.
Автор: Екатерина Присяжнюк