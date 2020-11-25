"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19

Тестирование на COVID-19 необходимо проводить в ряде учреждений, поделился эксперт / Facebook/moz.ukr

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что в нашей стране тестирование на коронавирус COVID-19 в первую очередь нужно проводить в учреждениях с ограниченным или закрытым доступом, в частности, в интернатах, тюрьмах, больницах, домах престарелых и воинских частях.

Эти учреждения могут стать очагами коронавируса и повлечь тяжелые последствия для всей Украины, рассказал эксперт УНН.

Собеседник добавил, что в нашей стране будет трудно скрыть вспышку COVID-19 в закрытых учреждениях.

"…Врачи, заключенные, старики, люди, которые находятся в интернатных заведениях – эти заведения в первую очередь должны тестироваться. Эти учреждения могут превращаться в источники, очаги инфекции…", – отметил Бортник.