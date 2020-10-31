Один больной коронавирусом в офисе заражает 90% коллег - инфекционист

Один больной коронавирусом в офисе заражает 90% коллег / Reuters

Коронавирус 2020 выявили у 45 миллионов человек во всем мире. Как заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, один носитель коронавируса в условиях офиса может заразить до 90% своих коллег.

По мнению врача, основное место распространения инфекции - закрытые помещения, в которых отсутствует нормальная вентиляция, но находится много народа, то есть большинство офисов, сообщает ТАСС.

"В одной компании, к примеру, выявляется заболевший коронавирусной инфекцией, который находился в комнате. В этой комнате, где он был, если там нет вентиляции, закрытая комната, заболеют от 60% до 90% сотрудников", - сказал инфекционист.

Тимаков добавил, что коронавирус от заболевшего могут подхватить не только те, кто находился с ним в одном помещении, но и сотрудники, которые контактировали с этими людьми в коридоре или столовой.

Специалист подчеркнул, что уже есть доказательства, что риск на улице подцепить болезнь минимален. Даже магазины, если все их посещают в масках, не так опасны.

Врач рекомендует большинство сотрудников отправить на "удаленку". Если это по какой-то причине невозможно, то необходимо регулярно контролировать анализы работающих людей. По возможности обеспечить сменный режим и максимально часто и долго проветривать помещения, в которых работают люди.

Еще одно обязательное правило для офисных сотрудников - несколько раз в день протирать обеззараживающим раствором поверхность оргтехники.

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