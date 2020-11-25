Один облцентр уже без елки на Новый год – но власти нашли ей альтернативу

Карантин в Украине на Новый год 2021 и Рождество оставил Винницу без городской новогодней елки – но праздничное настроение власти обещают.
После того, как власти страны заявили о плане ввести тотальный карантин на Новый год и Рождество – городские власти Винницы сработали на упреждение и сами объявили об отмене главной новогодней елки.
Городской голова Винницы Сергей Моргунов сообщил, что дискуссии в обществе по поводу городской елки были бурными: одни писали петиции за сохранение традиции ради моральной поддержки в эти сложные времена, а другие – предлагали "елочные" средства перенаправить на нужды коронавирусных больниц.
Читайте такжеПодарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год БыкаВ итоге, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 установку елки все-таки отменили.
"…в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", – написал мэр в Facebook.
Коронавирус в Украине и карантин: последние новости
- Официально карантин в Украине действует до 31 декабря 2020 года. Противоэпидемиологические меры были продлены в октябре по причине ухудшения ситуации с COVID-19.
- Власти могут быть вынуждены ввести жесткий карантин в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Если такие меры будут приняты, то украинцы столкнутся с ограничениями, которые были в стране весной.
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за минувшие сутки еще 13882 человек. По состоянию на 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек.