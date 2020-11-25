Один облцентр уже без елки на Новый год – но власти нашли ей альтернативу

Новости Винницы: Новогодней елки не будет, но праздник на душе обещают / 1zoom.ru

После того, как власти страны заявили о плане ввести тотальный карантин на Новый год и Рождество – городские власти Винницы сработали на упреждение и сами объявили об отмене главной новогодней елки.

Городской голова Винницы Сергей Моргунов сообщил, что дискуссии в обществе по поводу городской елки были бурными: одни писали петиции за сохранение традиции ради моральной поддержки в эти сложные времена, а другие – предлагали "елочные" средства перенаправить на нужды коронавирусных больниц.

Читайте такжеПодарки на Новый год 2021: идеи и что нельзя дарить в год БыкаВ итоге, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 установку елки все-таки отменили.

"…в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы", – написал мэр в Facebook.

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