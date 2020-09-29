Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ

Страны вряд ли списывают на коронавирус смерти от других болезеней, предположил Майкл Райан.
Число жертв коронавируса 2020 во всем мире превысило один миллион человек, однако реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.
Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал он.
"Чтобы успокоить вас: едва ли страны намерено списывают на коронавирус несчастные случаи или другие заболевания. Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи смертей от коронавируса, - отметил Райан.
Коронавирус в мире - статистика 29 сентября
По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488
человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразились +283 934 человека.
Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов (+4 130 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
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Напомним:
- По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине были зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом.
- 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.