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Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ

29 сентября 2020, 07:04

Страны вряд ли списывают на коронавирус смерти от других болезеней, предположил Майкл Райан.

Коронавирус
Коронавирус убил уже более миллиона людей / pixabay.com

Число жертв коронавируса 2020 во всем мире превысило один миллион человек, однако реальное число смертей от Covid-19 выше, чем говорит официальная статистика.

Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал он.

"Чтобы успокоить вас: едва ли страны намерено списывают на коронавирус несчастные случаи или другие заболевания. Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи смертей от коронавируса, - отметил Райан.

Коронавирус в мире - статистика 29 сентября

По состоянию на 29 сентября коронавирус во всем мире заразил 33 279 488

человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +283 934 человека.

Жертвами болезни стали 1 000 825 пациентов (+4 130 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в мире - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

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Напомним:

  • По состоянию на понедельник 28 сентября, в Украине были зафиксированы 201 305 случаев заражения китайским коронавирусом.
  • 18 сентября заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в течение осени и зимы будет всплеск числа инфицированных COVID-19.
  • Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов также считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
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