Ольга Фреймут подхватила коронавирус

Ольга Фреймут в 2020 году подхватила коронавирус - Новости шоу-бизнеса / Instagram

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно закрыла челлендж #танціззіркамиchallenge, и стала последней 14-й участницей шоу на 1+1, вынуждена была пересмотреть свои рабочие планы. Фреймут где-то подхватила коронавирус.

Так, Фреймут должна была исполнить обязанности ведущей на ежегодной церемонии награждения ТОП-50 успешных женщин Львовщины, сообщает Jetsetter. Однако в итоге организаторам пришлось искать на эту роль другую кандидатуру.

Ранее уже был назван партнер Ольги Фреймут на шоу Танці з зірками 2020. На сцену с ней должен был выйти танцор Илья Падзина.