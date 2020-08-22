Ольга Фреймут подхватила коронавирус

Ведущая программы Ревизор из-за Covid-19 вынуждена была кардинально изменить свои рабочие планы.
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно закрыла челлендж #танціззіркамиchallenge, и стала последней 14-й участницей шоу на 1+1, вынуждена была пересмотреть свои рабочие планы. Фреймут где-то подхватила коронавирус.
Так, Фреймут должна была исполнить обязанности ведущей на ежегодной церемонии награждения ТОП-50 успешных женщин Львовщины, сообщает Jetsetter. Однако в итоге организаторам пришлось искать на эту роль другую кандидатуру.
Ранее уже был назван партнер Ольги Фреймут на шоу Танці з зірками 2020. На сцену с ней должен был выйти танцор Илья Падзина.
Автор: Диана Беловодская