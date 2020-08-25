Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом

Усэйн Болт / instagram.com/usainbolt/

Спортсмен Усэйн Болт признался, что перед выходными узнал, что болен коронавирусом, когда здавал анализы для перелета самолетом.

Усэйн Болт утверждает, что узнал о заражении коронавирусом 22 августа, и пошел на самоизоляцию у себя дома на Ямайке. Он записал видеообращение, в котором рассказал о своих злоключениях, и проинформировал поклонников о коронавирусе.

Однако, до самоизоляции он уже успел "напортачить", закатив вечеринку со знаменитостями в гостях.

Stay Safe my ppl ?? pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

По информации издания Daily Mail, 21 августа Болт устроил вечеринку по случаю своего 34-го дня рождения.

На праздновании присутствовало множество известных людей, среди них, в частности, футболист Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг. Этим гостям также стоит теперь провериться на коронавирус.

Ранее появилась информация, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Напомним, коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек