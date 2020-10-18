Определить Covid-19 по дыханию: ученые изобрели уникальный прибор

Коронавирус можно определить по выдыхаемому воздуху / pixabay.com

Заражение коронавирусом можно определить по выдыхаемому человеком воздуху. Об этом заявили японские ученые, которые, по их словам, создали систему, способную выявить Covid-19 не хуже, чем ПЦР-тест.

Ученые из университета Тохоку и компании Shimadzu уже завершили создание прототипа тестовой системы, передает The Mainichi.

Устройство состоит из трех компонентов.

"Первый абсорбирует выдыхаемый воздух в течение примерно пяти минут. Второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные в выдохах, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах. Третий анализирует эти белки", – говорится в сообщении.

По словам создателей аппарата, система способна показать результат в течение примерно одного часа. К тому же ее результаты имеют такую же точность, как и ПЦР-тесты. Кроме того система позволяет диагностировать риски ухудшения состояния здоровья человека.

Ученые утверждают, что их устройство может определять не только Covid-19, но и другие вирусы. Исследователи стремятся использовать эту технологию для диагностики рака и других заболеваний.

На данный момент в Японии уже провели клиническое испытание с участием около десятка инфицированных пациентов. Создатели и далее продолжают работу над системой, чтобы усовершенствовать ее, сделав более компактной.

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Напомним: