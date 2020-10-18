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Определить Covid-19 по дыханию: ученые изобрели уникальный прибор

18 октября 2020, 12:49

Устройство якобы работает не хуже, чем ПЦР-тест.

коронавиурс
Коронавирус можно определить по выдыхаемому воздуху / pixabay.com

Заражение коронавирусом можно определить по выдыхаемому человеком воздуху. Об этом заявили японские ученые, которые, по их словам, создали систему, способную выявить Covid-19 не хуже, чем ПЦР-тест.

Ученые из университета Тохоку и компании Shimadzu уже завершили создание прототипа тестовой системы, передает The Mainichi.

Устройство состоит из трех компонентов.

"Первый абсорбирует выдыхаемый воздух в течение примерно пяти минут. Второй дезактивирует все коронавирусы, обнаруженные в выдохах, и поглощает белки, содержащиеся в вирусах. Третий анализирует эти белки", – говорится в сообщении.

По словам создателей аппарата, система способна показать результат в течение примерно одного часа. К тому же ее результаты имеют такую же точность, как и ПЦР-тесты. Кроме того система позволяет диагностировать риски ухудшения состояния здоровья человека.

Ученые утверждают, что их устройство может определять не только Covid-19, но и другие вирусы. Исследователи стремятся использовать эту технологию для диагностики рака и других заболеваний.

На данный момент в Японии уже провели клиническое испытание с участием около десятка инфицированных пациентов. Создатели и далее продолжают работу над системой, чтобы усовершенствовать ее, сделав более компактной.

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Напомним:

  • Португальские ученые заявили, что разработали первую в мире защитную маску, которая способна нейтрализовать коронавирус 2020.
  • Ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.
  • Чешские ученые придумали уникальные фильтры для вентиляционных систем, которые помогут обеззараживать среду в помещениях. Изобретение может стать незаменимым в условиях пандемии коронавируса.

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