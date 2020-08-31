Осенью ситуация с COVID-19 ухудшится: врач сделал прогноз и объяснил причину

В Украине будет вспышка COVID-19 после начала учебного года - инфекционист / УНИАН

В Украине активно идет первая волна COVID-19, уже спустя определенное время количество заражений коронавирусом может существенно возрасти. Этому поспособствует начало учебного года – дети больше всего распространяют острые респираторные вирусные инфекции.

Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Александрин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, 2,5 тысячи заражений COVID-19 – это не предел: в ближайшем будущем в Украине может возрасти ежедневное количество заражений до 3,5-7 тысяч.

"Ситуация будет усугубляться тем, что дети пойдут в школу, все-таки детское население является движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, и это будет осложнять ситуацию", - считает доктор.Читайте такжеВспышка COVID-19 в школах: врач объяснила, что ждет украинцев с 1 сентября

Также он добавил, что учебные заведения на данный момент не готовы к началу учебного года в условиях циркуляции коронавирусной инфекции. В этом виноваты чиновники, которые в течение последних месяцев не занимались финансированием подготовки школ к работе в кризисных условиях.

"Системно государство не подготовило детские учебные заведения к сезону, поэтому ответственность не на их руководителях, а на тех чиновниках, которые на протяжении полугода игнорировали выделение финансирования и подготовки", - подчеркнул Александрин.Читайте такжеШколы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентября

Ранее в Минздраве заявили, что учебный год для школьников начнется с 1 сентября на всей территории Украины. Исключение составляют города и районы красной эпидемиологической зоны – школы там будут закрыты.