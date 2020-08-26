Осенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиолог

Осенью в Украине будет жесткий карантин / УНИАН

В среду, 26 августа, адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября. Но осенью ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится, и украинцев ожидает еще один тотальный карантин, когда все предприятия и компании снова придется закрыть, заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Об этом Александрин рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Нужно понимать, для чего ответственные правительства внедряют карантинные мероприятия в своих странах. Для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и подготовиться к самым худшим сценариям. В Украине с начала карантина никаких системных изменений не произошло ни в здравоохранении, ни в образовании", – обратил внимание эпидемиолог.

По его словам, врачи сейчас наблюдают нарастание заболеваемости, а с приходом осени, когда дети пойдут в школы и детсады, ситуация начнет усугубляться.

"Сейчас невозможно вернуться к жизни, которая была в докарантинные времена. У нас идет нарастание первой волны COVID-19. А с приходом осени мы увидим нарастание ОРВИ за счет того, что дети пойдут в школы и детсады. Ситуация будет ухудшаться. А учитывая, что у нас не произошло никаких системных изменений, я думаю, нас ждет очередной тотальный жесткий карантин. Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет. Остается вопрос: а пойдут ли люди на такой карантин? Тем более, что ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию", – сказал Александрин.

Читайте такжеКарантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограниченияНапомним, информация о продлении противоэпидемиологических мер на территории страны появилась еще во вторник, 25 августа. Власти обсудили данную инициативу на коронавирусном заседании в Офисе президента. Предложение выдвинуло правительство во главе с Денисом Шмыгалем, Зеленский поддержал идею, однако подчеркнул, что карантин должен быть адаптивным.