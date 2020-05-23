В Киеве откроют метро: кого не пустят в подземку после возобновления работы

В Киеве снова заработает метро / УНИАН

С понедельника, 25 мая, в Украине должна возобновиться работа метрополитена, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса COVID-19. В КГГА рассказали, кого не пустят в поземку после старта ее работы.

Как говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, в киевском метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Кроме того без защитной маски вход в метро будет запрещен.

Также пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.

В КГГА заявляют, что в случае большого скопления пассажиров станции будут частично или полностью закрываться на вход.

Читайте такжеОслабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июняОтметим, возобновление работы метро также будет зависеть от показателя инцидентности.

Как сообщал Главред, по состоянию на субботу, 23 мая, в Киеве подтверждены уже 2569 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки подтвердили заболевание еще у +47 человек. Среди них - 14 медиков.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - 9 и в Деснянском районе - 8 случаев заболевания. Выздоровели за сутки 13 человек. В общем, коронавирус преодолел 351 житель столицы.

Напомним, в субботу, 23 мая, в Киеве в рамках второго этапа ослабления карантина, введенного для борьбы с распространением китайского коронавируса, транспорт возобновил работу в обычном режиме.