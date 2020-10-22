Осложнения от коронавируса: врач раскрыла, что мешает жить

После коронавируса людям может мешать жить фиброз легких, поделилась врач / УНИАН

Врач-инфекционист и волонтер Ольга Кобевко сообщила, что у пациентов, у которых коронавирус Covid-19 дал осложнения на легкие, и возникла пневмония, остается фиброз легких – на органе появляются рубцы.

У людей фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает жить, рассказала медик в интервью ТСН.

Собеседница добавила, что у человека с фиброзом после Covid-19 постоянно обнаруживается одышка.

"...у всех пациентов, которые имели пневмонию, у них остается фиброз на разных уровнях развития и в разных стадиях. Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить…", – поделилась медик.

Инфекционист добавила, что люди спустя два месяца после болезни говорят, что им тяжело подниматься по лестнице или долго ходить пешком.