Осложнения от коронавируса: врач раскрыла, что мешает жить

У пациентов, которые переболели Covid-19, могут остаться проблемы с легкими, предупредила медик.
Врач-инфекционист и волонтер Ольга Кобевко сообщила, что у пациентов, у которых коронавирус Covid-19 дал осложнения на легкие, и возникла пневмония, остается фиброз легких – на органе появляются рубцы.
У людей фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает жить, рассказала медик в интервью ТСН.
Собеседница добавила, что у человека с фиброзом после Covid-19 постоянно обнаруживается одышка.
"...у всех пациентов, которые имели пневмонию, у них остается фиброз на разных уровнях развития и в разных стадиях. Фиброз легких очень часто может оставаться в таком виде, что мешает человеку жить…", – поделилась медик.
Инфекционист добавила, что люди спустя два месяца после болезни говорят, что им тяжело подниматься по лестнице или долго ходить пешком.
- Ранее заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов говорил, что Covid-19 может поразить любой орган человека.
- Эксперт добавил, что из-за этого возникают разные проявления коронавируса. Корсунов подчеркнул, что при Covid-19 возможно даже нарушение сознания и попытки суицида.