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"Остались без кислорода": врач забил тревогу из-за ситуации в опорных больницах Одесской области

6 октября 2020, 16:04

Кислородных концентратов хватает, но и они будут все заняты.

Медик,коронавирус
В Одесской области заканчивается кислород для больных коронавирусом / УНИАН

В Одесской области сложилась критическая ситуация для тяжелобольных пациентов с COVID-19 в опорных больницах.

Об этом сообщил врач-анестезиолог из Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко в Facebook.

По словам врача, в больнице осталось пол баллона кислорода, которого хватит на несколько часов одному пациенту. Кислородных концентратов пока хватает, но при нынешних темпах заболеваемости COVID-19 и они будут все заняты.

"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона — это где-то 1500−2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе", - говорит врач.

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Врач отмечает, что помимо проблем с обеспечением кислородом, в больницах не хватает медперсонала, а те, кто работает, и так "в мыле". Из-за этого очереди в больницах будут увеличиваться.

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине по состоянию на вторник, 6 октября, заразил 234 584 человека. Из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.
  • Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от Covid-19.
  • Кроме того глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что в течение ближайших месяцев коронавирус в Украине может заражать от 7 до 9 тысяч человек ежедневно.

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