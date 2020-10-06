"Остались без кислорода": врач забил тревогу из-за ситуации в опорных больницах Одесской области

В Одесской области заканчивается кислород для больных коронавирусом / УНИАН

В Одесской области сложилась критическая ситуация для тяжелобольных пациентов с COVID-19 в опорных больницах.

Об этом сообщил врач-анестезиолог из Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко в Facebook.

По словам врача, в больнице осталось пол баллона кислорода, которого хватит на несколько часов одному пациенту. Кислородных концентратов пока хватает, но при нынешних темпах заболеваемости COVID-19 и они будут все заняты.

"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона — это где-то 1500−2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе", - говорит врач.

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Врач отмечает, что помимо проблем с обеспечением кислородом, в больницах не хватает медперсонала, а те, кто работает, и так "в мыле". Из-за этого очереди в больницах будут увеличиваться.

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