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Остановить пандемию за шесть недель: ученые придумали суперспособ

25 ноября 2020, 05:01

Исследователи объяснили роль тестирования на COVID-19 в процессе сдерживания распространения коронавируса.

коронавирус
Массовая диагностика COVID-19 является залогом быстрого завершения пандемии, считают ученые / Фото Reuters

Ученые из США разработали алгоритм тестирования на коронавирус, который якобы может помочь справиться с распространением инфекции всего за шесть недель.

Исследование провели специалисты во главе с профессором Колорадского университета в Боулдере Дэниелом Ларемором. Результаты опубликовало издание Science Advances.

Сообщается, что ученые провели компьютерное моделирование действенности тестирования на COVID-19 и его роль в сдерживании распространения вируса. Выяснилось, что экспресс-тесты более эффективны для этого по сравнению с лабораторными. Однако есть одно важное условие - экспресс-тесты нужно делать массово.

"Эффективное тестирование зависит прежде всего от частотности тестирования и скорости получения результата, и лишь незначительно улучшается большей сенситивностью теста (то есть его точностью и способностью проявлять COVID-19 к выработке антител)", – объясняют авторы исследования.

Согласно их расчетам, экспресс-тестирование только для трех четвертей населения отдельно взятого города, которое проводится каждые три дня, способно уменьшить количество случаев COVID-19 на 88%. Специалисты считают, что этого "достаточно, чтобы пандемия исчезла в течение шести недель".

"Мы предлагаем, чтобы в тестировании предпочтение отдавали доступности, частотности и скорости получения результата. Аналитические пределы обнаружения вируса должны быть на втором месте приоритетности", – считают ученые.

Отметим, в медицинских кругах экспресс-тесты считаются менее точными.

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Напомним:

  • Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко назвала три причины, по которым тест на COVID-19 показывает негативный результат, а у человека при этом есть симптомы коронавируса.
  • Пульмонолог, хирург органов грудной клетки, кандидат медицинских наук Евгений Симонец сообщил, что ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 не нужно делать в первые дни заболевания.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, могут ли ошибаться тесты на коронавирус. По ее словам, результаты тестов могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными.

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