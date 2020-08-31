Остановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин

Жесткий карантин будет в красной эпидемиологической зоне - Степанов / УНИАН

Власть не собирается вводить жесткий карантин – на территории Украины будут действовать адаптивные карантинные ограничения. Однако в городах и районах красной эпидемиологической зоны введут жесткие профилактические меры, включая остановку работы общественного транспорта, учебных заведений и торгово-развлекательных центров.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в интервью телеканалу Украина 24.

По его словам, власти не планируют вводить тотальный карантин, но там, где активно циркулирует коронавирус, будут действовать жесткие ограничения.

"Мы на сегодняшний день в условиях адаптивного карантина в зависимости от уровня опасности... Если красный уровень опасности - это наиболее строгие ограничения, когда прекращают работу общественный транспорт, школы и ТРЦ. Но мы исходим из того, чтобы не останавливать страну", - сказал министр.Читайте такжеНормы карантина — вне закона: СМИ рассказали о резонансном решении КСУ

Также он добавил, что всеобщий карантин помог стране остановить распространение коронавирусной инфекции. Благодаря этому Украине удалось избежать сценария стран западной Европы и подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам, заразившимся COVID-19.

"У нас не было ситуации, которая была в западноевропейских странах. Мы смогли подготовить систему оказания помощи больным COVID-19... В условиях адаптивного карантина очень важно соблюдать правила. Мы нашли идеальный баланс между карантинными правилами, ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидемиологической ситуации и жизнью страны", - подчеркнул Степанов.

Напомним, адаптивный карантин в Украине по причине высокого уровня заражения коронавирусной инфекцией в стране был продлен до 1 ноября. По-прежнему действует разделение страны на эпидемиологические зоны.Читайте такжеКарантин не поможет: Ляшко заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19

При этом на территории страны усилили карантин – в зеленой эпидемзоне власти запретили проведение массовых мероприятий и работу ночных заведений.