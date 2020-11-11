Остап Ступка переболел коронавирусом: раскрыл странный симптом

Остап Ступка назвал странный симптом коронавируса / Скриншот

Народный артист Украины, актер Остап Ступка поделился, что переболел легкой формой коронавируса COVID-19.

Артист сказал в интервью Фактам, что при коронавирусе ощущения совсем не такие, как во время простуды.

По словам собеседника, при COVID-19 "тело словно не подчиняется тебе".

"…У меня была легкая форма, поэтому лечился дома. Сейчас уже могу работать, но до сих пор восстанавливаюсь – принимаю различные препараты, соблюдаю щадящий режим. Главное, нужно больше отдыхать...", – отметил актер.

Ранее сообщалось, что есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о наличии в организме коронавируса, в частности, исчезновение нюха, отсутствие возможности чувствовать вкус, утрудненное дыхание.