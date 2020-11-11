Остап Ступка переболел коронавирусом: раскрыл странный симптом

Ощущения при COVID-19 и простуде кардинально отличаются, сообщил артист.
Народный артист Украины, актер Остап Ступка поделился, что переболел легкой формой коронавируса COVID-19.
Артист сказал в интервью Фактам, что при коронавирусе ощущения совсем не такие, как во время простуды.
По словам собеседника, при COVID-19 "тело словно не подчиняется тебе".
"…У меня была легкая форма, поэтому лечился дома. Сейчас уже могу работать, но до сих пор восстанавливаюсь – принимаю различные препараты, соблюдаю щадящий режим. Главное, нужно больше отдыхать...", – отметил актер.
Ранее сообщалось, что есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о наличии в организме коронавируса, в частности, исчезновение нюха, отсутствие возможности чувствовать вкус, утрудненное дыхание.
- Справка. Остап Ступка родился 2 сентября 1967 года во Львове, пишет Wikipedia.
- Окончил Киевский государственный театральный институт им. Карпенко-Карого.
- Ступка является актером киевского Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, играет в кино. В январе 2009 года получил звание Народный артист Украины.
Автор: Екатерина Присяжнюк