Остаться полуинвалидом на всю жизнь: инфекционист предупредил о последствиях Covid-19

Вадим Аристов призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности / facebook.com

Даже если человек переболел коронавирусом Covid-19 без симптомов, то в большинстве случаев на компьютерной томограмме все равно заметны изменения в легких. Как дальше легкие будут восстанавливаться, пока точно не известно.

Об этом сообщил изданию Главред инфекционист, консультант по управлению изменениями, основатель Revival Institute Вадим Аристов.

"Скорее всего в местах, где появляется соединительная ткань, она и будет на длительное время оставаться. Это приведет к тому, что человек сложнее будет переносить любые респираторные инфекции, а в более пожилом возрасте может быть хроническое обструктивное заболевание легких, то есть когда человек не может эффективно пользоваться дыхательным объемом, что приводит к перестройке всего организма и хронической гипоксии", - отметил инфекционист.

По словам Аристова, коронавирус в тяжелой форме - это, по сути, острый респираторный дистресс синдром. Именно таких больных Covid-19 госпитализируют, и они нуждаются в поддержке кислородом. Согласно исследованиям относительно других инфекций, когда у людей развивался этот синдром, за пять лет ни один человек из выборки не восстановился.

По его словам, среди участников исследований проводили тест: сколько человек может пройти за 6 минут. В результате выяснилось, что такие люди проходили всего лишь треть дистанции. Они чувствовали большую усталость, одышку и, соответственно, медленнее двигались.

Кроме того почти у всех людей был синдром слабости – он наблюдался как минимум один год после болезни. В течение пяти лет проявлялись психические последствия: депрессии, чувство тревоги и тому подобное. Треть из них так и не смогли вернуться на работу.

"Что касается Covid-19 - уже исследованы случаи и установлено, что после перенесения заболевания развивается миалгичний энцефаломиелит, то есть синдром хронической усталости. То есть люди, даже выздоровев, постоянно испытывают усталость, слабость, периодически боли в мышцах, ощущение дезориентации, туман в глазах или голове. В конце концов, они становятся не столь работоспособны, как прежде", - рассказал Аристов.

Эксперт призвал больше внимания обращать на качество жизни, а не физическое присутствие человека дома или на работе.

"Это и ответ всем тем, кто пренебрегает правилами (ношением масок, призывами избегать больших скоплений людей и т.д.), говоря, что "все равно все переболеем" (…) Даже если вы - молодой человек и считаете, что переболеете легко, вы должны помнить о том, что, даже перенеся болезнь бессимптомно, можете после коронавируса остаться полуинвалидом на всю оставшуюся жизнь", - добавил Аристов.

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