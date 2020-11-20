Остаться в живых после COVID-19: эксперт объяснила, как спастись при коронавирусе

Врач может только помочь пациенту пережить COVID-19, подчеркнула Екатерина Булавинова.
При лечении коронавируса многие страны опираются на протокол Всемирной организации здравоохранения, лишь с некоторыми отличиями.
Об этом заявила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова в интервью НВ.
По ее словам, хороший врач, скорее, помогает пациенту пережить COVID-19, поскольку до сих пор специфического лечения, которое бы действовало на сам вирус, нет.
"Все, что есть, — это очень разумно созданные схемы для того, чтобы человек мог прожить этот ковидный опыт, оставшись в живых с наименьшими потерями", - подчеркнула эксперт.
Она уверена, что для пациентов основной задачей является "прожить и пережить COVID-19".
"Самое главное — это дать организму достаточное количество кислорода, чтобы человек сумел пережить COVID-19", - добавила Булавинова.
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Ранее эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о том, что в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
- За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.