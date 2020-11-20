Остаться в живых после COVID-19: эксперт объяснила, как спастись при коронавирусе

Эксперт рассказала о лечении коронавируса / Фото Reuters

При лечении коронавируса многие страны опираются на протокол Всемирной организации здравоохранения, лишь с некоторыми отличиями.

Об этом заявила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова в интервью НВ.

По ее словам, хороший врач, скорее, помогает пациенту пережить COVID-19, поскольку до сих пор специфического лечения, которое бы действовало на сам вирус, нет.

"Все, что есть, — это очень разумно созданные схемы для того, чтобы человек мог прожить этот ковидный опыт, оставшись в живых с наименьшими потерями", - подчеркнула эксперт.

Она уверена, что для пациентов основной задачей является "прожить и пережить COVID-19".

"Самое главное — это дать организму достаточное количество кислорода, чтобы человек сумел пережить COVID-19", - добавила Булавинова.

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Ранее эксперт Минздрава, врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал о том, что в последние полтора месяца значительно увеличилось количество пациентов молодого возраста с тяжелым течением COVID-19.

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