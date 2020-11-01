Оставила записку: в Бердянске роженица с Covid-19 выбросилась из окна

Женщина состоит на учете у психиатра.
В Бердянске Запорожской области 1 ноября пациентка родильного отделения, которая накануне родила ребенка и получила положительный тест на коронавирус, выпрыгнула из окна медучреждения.
Как сообщается в паблике Бердянское территориальное медицинское объединение в Facebook, женщина 1988 года рождения родила малыша 26 октября.
"Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки был обнаружен коронавирус, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября она родила, роженица и ребенок были в нормальном состоянии", – сказано в сообщении.
Женщина написала записку и выпрыгнула из окна второго этажа. Пациентка получила травмы, не угрожающие жизни. Сейчас она находится под наблюдением врачей, в том числе психиатра. Отмечается, что ранее она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
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