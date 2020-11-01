Оставила записку: в Бердянске роженица с Covid-19 выбросилась из окна

Роженица выбросилась из окна из-за коронавируса / УНИАН

В Бердянске Запорожской области 1 ноября пациентка родильного отделения, которая накануне родила ребенка и получила положительный тест на коронавирус, выпрыгнула из окна медучреждения.

Как сообщается в паблике Бердянское территориальное медицинское объединение в Facebook, женщина 1988 года рождения родила малыша 26 октября.

"Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки был обнаружен коронавирус, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября она родила, роженица и ребенок были в нормальном состоянии", – сказано в сообщении.

Женщина написала записку и выпрыгнула из окна второго этажа. Пациентка получила травмы, не угрожающие жизни. Сейчас она находится под наблюдением врачей, в том числе психиатра. Отмечается, что ранее она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.