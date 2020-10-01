От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине

В Украине ухудшается ситуация с эпидемией Covid-19 - ВОЗ / УНИАН

Коронавирусная инфекция Covid-19 активно распространяется в Украине из-за отсутствия контроля социальных контактов. В течение ближайших месяцев в стране могут фиксировать от 7 до 9 тысяч заражений в день.

Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспільне.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что число случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день", - отмечает Хабихт, уточняя, что в Европе диагностируют все больше прецедентов заражения коронавирусом.

Причиной роста заболеваемости Хабихт назвал передачу вируса путем социальных связей – в семьях, классах в школах и на работе. Кластерное распространение вируса фиксируется в Европе.Читайте такжеПочему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые

Коронавирус в Украине