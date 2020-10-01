От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине

В Европе растет число заболеваний коронавирусом.
Коронавирусная инфекция Covid-19 активно распространяется в Украине из-за отсутствия контроля социальных контактов. В течение ближайших месяцев в стране могут фиксировать от 7 до 9 тысяч заражений в день.
Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспільне.
"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что число случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день", - отмечает Хабихт, уточняя, что в Европе диагностируют все больше прецедентов заражения коронавирусом.
Причиной роста заболеваемости Хабихт назвал передачу вируса путем социальных связей – в семьях, классах в школах и на работе. Кластерное распространение вируса фиксируется в Европе.Читайте такжеПочему у людей возникает тяжелое осложнение коронавируса - ученые
Коронавирус в Украине
- В четверг, 1 октября, в Украине установлен новый антирекорд по заражению коронавирусом. За последние 24 часа вирус нашли у 4 069 украинцев. Всего с момента начала пандемии в стране зафиксировано 213 028 прецедентов заболевания Covid-19.
- В Киеве за сутки зафиксировали 377 заражений коронавирусной инфекцией. Всего в столице установлено 23 155 случаев Covid-19.
- Как заявил начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, антирекордные показатели ежедневно регистрируются в столице и других регионах страны. По его словам, среди главных причин ухудшения ситуации – рост заболеваемости ОРВИ и несоблюдение карантинных мероприятий.