От Covid-19 умер главный педиатр Львова Остальский

Богдан Остальский умер от осложнений коронавируса / Фото: Facebook/Андрей Садовой

Во Львове от осложнений коронавирусной инфекции 13 сентября умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!" - написал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

В Львовском горсовете уточнили, что медик ушел из жизни после длительной борьбы с коварным заболеванием.

"После длительного лечения от коронавируса, умер Богдан Романович Остальский, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета", – говорится в сообщении пресс-службы на сайте горсовета.

Отметим, Богдану Остальскому было 60 лет. По образованию он врач-педиатр, долгое время работал главным специалистом по педиатрии управления здравоохранения Львовского горсовета.