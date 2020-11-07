От коронавируса умер известный волонтер и ветеран АТО

От коронавируса умер ветеран АТО Тарас Береза / Фото: Facebook/Тарас Береза

В результате осложнений коронавируса умер известный ветеран АТО и волонтер Тарас Береза.

"Мы смеялись летом о том, чтобы нас не переехало… Мы боремся до последнего… Тарас Береза, покойся с миром… Проклятый COVID-19. Ты был замечательным человеком которых очень-очень мало", - сообщает его подруга Татьяна Власюк на своей странице в Facebook.

Друзья вспоминают, что Береза делал самодельные защитные пластиковые щиты для помощи в борьбе с коронавирусом. Его знакомая Ксения пишет в комментариях, что ее друг пережил войну и рак, а коронавирус его не пощадил. Она подчеркнула, что COVID-19 не жалеет никого и призвала всех следить за своим здоровьем, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и носить маски.

"Не могу найти себе места… Не могу подобрать слов… Кто-то с ним рядом был на войне… Кто-то дружил… Кому-то он помогал, печатал свои произведения на 3Д-принтере… Мы же были просто старыми безбашенными френдами, как говорят, из одной песочницы, хохотали над шутками друг друга, комментарии понимали с первой буквы", — написала Ксения.

/ Фото: Facebook/Тарас Береза

Волонтер делал для медиков защитные маски / Фото: Facebook/Тарас Береза

По словам друзей, Тарас прошел ад войны и победил рак, при этом он каждый день веселил своими шутками многих людей и помогал своими щитками, которые печатал, сотням и тысячам медиков в Днепропетровской области. Она также добавила, что, когда ветеран сам заболел коронавирусом, ему искали кислородный концентратор "всем миром", но подключение к нему не помогло.